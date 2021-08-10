Тбилиси, 10 августа, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Грузии с 11 августа будут возобновлены регулярные пассажирские авиарейсы по маршруту Тбилиси — Минск — Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба Агентства гражданской авиации Грузии.

Basel.aero Самолет

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В ведомстве представили график полётов до 30 октября. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.

Авиасообщение между Грузией и Белоруссией было остановлено в марте 2020 года из-за пандемии. До этого из Минска самолёты летали в Тбилиси и Батуми.

Стоит отметить, 4 августа в Агентстве гражданской авиации Грузии сообщили, что из Грузии авиарейсы совершаются по 77 направлениям, что составляет 96% от этого показателя, который был в 2019 году.