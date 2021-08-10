Нововоронеж, Воронежская область, 10 августа, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту нападения бродячей собаки на шестилетнего мальчика в Нововоронеже Воронежской области возбуждено следственными органами 9 августа, об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. Дело возбуждено по статье о халатности.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Бездомная собака

По предварительным данным, около 18:00 7 августа на шестилетнего мальчика, который гулял во дворе одного из домов на ул. Свободы города Нововоронежа, напала беспризорная собака, она укусила ребенка в области головы. Мальчику потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время следователем назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, изучается документация, выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.