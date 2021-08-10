Чита, 10 августа, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Забайкальском крае постепенно снимают ограничения в сфере бизнеса, введенные ранее из-за всплеска COVID-19. Как сообщает 10 августа пресс-служба правительства региона, с 7 августа продлено время работы кафе и ресторанов (до 23.00), открыты детские игровые комнаты (1 человек на 4 квадратных метра).

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«Мы все ждали возвращения к работе. Целый месяц зал пустовал, сотрудники переживали. А ведь мы очень строго следим за мерами безопасности. Хотелось работать! Когда открылись, то много радости получили дети и наши постоянные посетители. Спасибо, что о нас думает руководство края, дает возможность продолжать деятельность», — пояснила директор игровой комнаты «Легополис» Татьяна Редрова.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой: общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 59 291, причём 253 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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