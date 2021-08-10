Ульяновск, 10 августа, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Ульяновской области вторые сутки подряд выявляют одинаковое количество носителей коронавируса. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативным сведениям, за 9 августа в регионе официально выявлено 272 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Столько же было сутками ранее.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области провели 1 074 566 лабораторных исследования на наличие SARS-CoV-2, тесты сдали 1 030 467 человек.

В настоящее время под медицинским наблюдением остаются 15 143 жителя региона.

В региональном министерстве здравоохранения отмечают, что на базе Ульяновского государственного университета организован пункт вакцинации от COVID-19. Здесь вакцинированы более 1 тыс. сотрудников, студентов университета и членов их семей, а также жители близлежащих домов.