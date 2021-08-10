Санкт-Петербург, 10 августа, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Два человека получили ножевые ранения в конфликте с пациентом больницы в Санкт-Петербурге, сообщили 10 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Goodfreephotos.com Нож

Конфликт между пациентом и мужчинами произошел вечером 9 августа. Ночью в полицию поступили две телефонограммы о госпитализации с резаными ранами различных частей тела в состоянии средней степени тяжести из нейрохирургического отделения двух пожилых мужчин, 72-х и 70-ти лет.

На место происшествия оперативно был направлен наряд полиции. Полицейские установили, что накануне около 22:00 в коридоре 1-го Нейрохирургического отделения больницы на улице Костюшко 50-летний пациент повздорил с пострадавшими. Во время внезапно возникшего конфликта он нанес ножевые ранения потерпевшим, после чего был задержан сотрудниками больницы.

«С места происшествия изъят нож. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в ведомстве.