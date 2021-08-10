Сидней, Австралия, 10 августа, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян в очередной раз подчеркнула отсутствие необходимости введения в Сиднее комендантского часа или установления «стального кольца» в местах распространения SARS-CoV-2. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции 10 августа, передает телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

«Мы также должны принять тот главный факт, что «Дельта-вариант» сильно отличается от других штаммов, которые у нас были до этого … Решения, которые могли сработать в прошлом, теперь влиять на «Дельта"-вариант не будут», — заявила Бережиклян.

Премьер-министр штата отметила, что ключом к замедлению распространения коронавируса и ослаблению локдауна в Сиднее является вакцина.

«К счастью, у нас теперь есть вакцина, которой раньше не было», — подчеркнула Бережиклян.