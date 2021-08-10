Москва, 10 августа, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Для защиты детей от различных опасных инфекций их необходимо вакцинировать. Инфекционные болезни никуда не исчезли и дети остаются уязвимой группой. Об этом родителям напомнили в Роспотребнадзоре.

Pixnio.com Вакцинация ребёнка

Некоторые инфекции могут быть очень опасными для детей и привести к смерти или тяжелым последствиям для организма. Ежегодно в мире 1,5 млн детей младше пяти лет погибают от инфекций. Поэтому нужно обязательно делать детям необходимые прививки.

Родители, устраивающие так называемые «ветряночные вечеринки», не знают о том, что осложнение ветряной оспы — ветряночный энцефалит может убить ребенка или сделать его умственно отсталым. Менингококковая инфекция также может унести жизнь ребенка или сделать его инвалидом.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинировать от коронавируса российских детей глава центра им. Гамалеи счел нужным начать уже до 20 сентября.

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