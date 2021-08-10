Матвеево-Курганский район, Ростовская область, 10 августа, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Ростовской области в ангаре с сеном вспыхнул пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 10 августа.

ГУ МЧС России по Ростовской области В Ростовской области загорелся сенник

Сообщение о возгорании в селе Рясное в экстренные службы поступило примерно в 9:10 мск. По оперативным данным, кровля сенника загорелась на площади 2000 кв. метров. Угрозы распространения огня нет.

На месте происшествия работают 48 человек и 18 единиц техники.