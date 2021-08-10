Саратов, 10 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Саратовской области с 2013 года семьям, воспитывающим трех и более детей, выплачивается региональный материнский капитал. За это время выплату получили более 9 тыс. семей, сообщает минтруда и соцзащиты региона.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Сертификат на материнский капитал

С начала 2021 года региональным материнским капиталом, установленным в размере 111 730,74 рублей, воспользовались 984 семьи. С этого года возможности использования регионального материнского семейного капитала расширили. Теперь его можно направить на строительство индивидуального жилищного объекта с привлечением строительной организации и индивидуальных предпринимателей. Также региональной выплатой можно гасить долг по кредитам и займам, полученным на погашение ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилья.

ИА REGNUM также сообщало, что в Красноярском крае за 10 лет сертификаты на выплату регионального материнского капитала получили почти 49,5 тыс. семей.

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