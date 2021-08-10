Канберра, , 10:01 — REGNUM Сегодня, 10 августа, перед зданием парламента Австралии в Канберре произошла акция протеста с участием климатических активистов, которые покрасили из баллончика фасад здания и подожгли детскую коляску. В свою очередь, выступая на пресс-конференции в тот же день, премьер-министр страны Скотт Моррисон осудил действия дебоширов, назвав их «неавстралийцами». Об этом сообщил телеканал Nine News.

Здание парламента Канберра, Австралия

«Тот вандализм, который мы видели сегодня в нашей столице, — так австралийцы не поступают», — заявил Моррисон.

Он охарактеризовал действия протестующих как «глупость», которая не соответствовала «добросердечному характеру австралийцев, глубоко озабоченных этой проблемой». По его словам, против протестующих, совершивших правонарушения, будут возбуждены уголовные дела.

Моррисон также сравнил их действия с «другими эгоистичными протестами», имеющими место в Австралии.