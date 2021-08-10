Тверь, 10 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Тверской областной клинический онкологический диспансер получит новое высокотехнологичное оборудование. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, заявил 9 августа губернатор Игорь Руденя. Глава региона осмотрел территорию учреждения, корпус хирургического стационара, отделение радиотерапии, рентгенкабинет, а также медицинское оборудование. Губернатор подчеркнул, что в учреждении работают высокопрофессиональные врачи, готовые увеличивать объемы оказываемых в диспансере медицинских услуг. Реализовать эти планы возможно в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя

»Начиная со следующего года должны быть приобретены два аппарата лучевой терапии. В силу того, что мощность диспансера удвоится, необходимо будет усилить и коллектив специалистов. В результате больше пациентов смогут получить здесь высокотехнологичное лечение. Самое главное — сохранить жизни, дать возможность побороться с болезнью», — отметил Игорь Руденя, поручив проработать вопрос выделения жилья для специалистов, приезжающих из других городов или регионов.

Губернатор также дал поручение отремонтировать помещения под закупку второго линейного ускорителя — оборудование планируется приобрести в 2022 году. Первый закупленный по нацпроекту линейный ускоритель c уникальной рентгенографической системой позиционирования и верификации положения пациента уже введен в эксплуатацию. С начала его работы лечение получают 137 пациентов, из них 64 уже завершили лучевую терапию.

За последние два года для Тверского областного онкодиспансера закуплено свыше 90 единиц современного оборудования, в том числе системы компьютерного планирования сеансов лучевой терапии, компьютерный томограф, видеоэндоскопическое оборудование, лазеры и другая специализированная техника. Благодаря этому в Твери теперь можно проводить операции, ранее доступные только в федеральных центрах.

«До того, как началось обновление материально-технической базы отделения, наше оборудование было на порядок ниже того, что мы имеем на данный момент. Сейчас у нас есть и линейные ускорители, и современные аппараты. Подобное оснащение установлено лишь в трех-четырех федеральных центрах и в единичных онкологических диспансерах. Это дало возможность пациентам лечиться на своей территории, а не уезжать в Москву или Санкт-Петербург», — рассказала главный врач онкологического диспансера Оксана Комарова.

До конца 2021 года в диспансер планируется поставить ещё 27 единиц оборудования: информационно-управляющей системы, специализированных аппаратов ультразвуковой диагностики, операционных столов.

Всего в Тверском областном клиническом онкологическом диспансере ежегодно проходят лечение более 10 тысяч человек, нагрузка врачей составляет до 70 тысяч посещений в год. В хирургических отделениях круглосуточного стационара ежегодно выполняется более четырёх тысяч операций.