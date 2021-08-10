Чебоксары, 10 августа, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Чувашии ближайшие дни сохранится аномально жаркая погода. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM Жара

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По его словам, 10 — 11 августа в республике температура составит +29…+34 градуса. 12 августа из-за прихода тропической воздушной массы воздух может прогреться до +38 градусов, а в Чебоксарах ожидается +33…+35 градусов в тени.

Синоптик-любитель полагает, что температура может оказаться выше суточного рекорда 2011 года, который составляет 33,2 градуса.

13 августа через Чувашию будет проходить холодный фронт с дождями, грозами и порывистым ветром. В выходные дни, 14 — 15 августа, прогнозируется сухая погода с температурой +23…+28 градусов.

По предварительным прогнозам, в конце второй декады августа атмосферная ситуация кардинально изменится, резко похолодает.

Ранее чувашские спасатели распространили сообщение, что по 13 августа в республике ожидается «оранжевый» уровень опасности из-за жары.

Как сообщало ИА REGNUM, погодная школа состоит из четырёх разделов, «оранжевый» означает опасные погодные условия.