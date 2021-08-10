Москва, 15 апреля, 2015, 14:56 — ИА Регнум. Сегодня, 15 апреля, обнародованы сведения о доходах и имуществе членов правительства Российской Федерации за 2014 год. Заместитель председателя правительства Александр Хлопонин за год заработал 280 млн 624 тыс. 378 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе кабмина.

Отметим, у Хлопонина всё имущество находится в совместной собственность с супругой. Так, у четы Хлопониных имеется 24 земельных участка один из них в Италии, а также дача, жилой дом, квартира, бассейн, нежилое помещение и три автомобиля «Бентли», «Ягуар» и «Мерседес-Бенц». Супруга зампреда за год заработала 8 млн 221 тыс. 433 рублей.