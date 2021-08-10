Москва, 10 августа, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В первом полугодии 2021 года на российском авторынке реализация новых премиальных автомобилей выросла на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте агентства «Автостат».

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Так, по итогам отчетного периода в России было продано 84,5 тыс. новых машин сегмента премиум.

Среди самых популярных моделей данного сегмента в первом полугодии 2021 года в России лидировал кроссовер Lexus RX. За первые шесть месяцев текущего года жители РФ приобрели 4 968 данных автомобилей. Таким образом, доля этого кроссовера составляет 6% от всех проданных в стране машин сегмента премиум.

Следом идут модели: Mercedes Benz GLE, (4 954 ед.), Mercedes-Benz E-Class (4 312 ед.), BMW 5 и X5 (3 341 шт. и 3 210 шт. соответственно).

Напомним, средняя стоимость премиального авто в России по итогам января — мая 2021 года составила 8 737 580 рублей.

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