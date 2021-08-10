Уфа, 10 августа, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Ушел из жизни заслуженный тренер РСФСР и СССР Аюпов Рамиль Исмагилович. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба федерации фехтования Башкирии.

Фехтование

Сообщается, что Рамиль Исмагилович Аюпов скончался 10 августа на 76 году жизни.

Свою тренерскую работу он начал в 1974 году и на протяжении многих лет был старшим тренером Башкирии по мужской рапире.

«Аюпов Р.И. воспитал заслуженного мастера спорта СССР А.К. Ибрагимова, заслуженных мастеров спорта России Р. Ганеева, А. Ахматхузина, мастера спорта России международного класса В.Р. Аюпова и 30 мастеров спорта России и СССР», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Его воспитанники были победителями Олимпийских игр, завоевывали медали первенств и чемпионатов Европы и мира.