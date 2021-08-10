Тирасполь, 10 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В ходе 179 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 16 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 августа сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 51 207 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 49 524 человека, в том числе восемь — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1255 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зарегистрировали один такой случай.

Днём ранее в Приднестровье провели 245 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 27 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали четверых человек.

Стоит отметить, что в Приднестровье с середины прошлой недели началось постепенное снижение числа выявленных в сутки случаев заражения коронавирусом.