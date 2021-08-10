Канберра, 10 августа, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Согласно докладу Межправительственной группы экспертов Организации Объединенных Наций по изменению климата, опубликованному 9 августа, температура на Земле стремительно повышается, что влечет за собой природные катаклизмы, в том числе лесные пожары. Комментируя выводы отчета, в ходе пресс-конференции 10 августа премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что его страна имеет «хороший послужной список» в деле сокращения выбросов в атмосферу. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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В то же время Моррисон согласился с тем, что Австралия «должна принять меры», указав на «неопровержимые факты», касающиеся серьезных проблем, связанных с изменением климата и недостаточности усилий по борьбе с явлением.

«Мы не можем игнорировать тот факт, что на развивающиеся страны приходится две трети глобальных выбросов, и объемы этих выбросы растут … Очевидный факт также заключается в том, что выбросы в Китае составляют больше, чем выбросы стран ОЭСР вместе взятых», — отметил Моррисон.

Премьер-министр страны также отметил, что решением климатической проблемы являются развитие и появление новых технологий, а не увеличение налогообложения.