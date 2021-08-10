Кудрово, Ленинградская область, 10 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Мужчина, который вооружившись ножом незаконно проник на территорию детского сада в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области, стал фигурантом уголовного дела, сообщили 10 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.МВД по СПб и ЛО Задержан мужчина, который проник на территорию детсада в Кудрово

Ранее ИА REGNUM рассказывало, что днем 9 августа на пульт дежурного поступило сообщение о вооруженным ножом неизвестном мужчине, который проник на территорию частного детского сада. Вызванные на место сотрудники ЧОП не успели задержать хулигана, поскольку он сбежал до их приезда. Позже полицейские задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 32-летний житель Петербурга.

«Он задержан на основании статьи 91 УПК РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 части 2 УК РФ (хулиганство с применением оружия)», — сообщили в ведомстве.