Канберра, , 10:00 — REGNUM В настоящее время ситуация в самом густонаселенном штате Австралии Новый Южный Уэльс ухудшается, поскольку за последние сутки власти выявили рекордные 356 случаев заражения SARS-CoV-2. В свою очередь, выступая на пресс-конференции 10 августа, премьер-министр страны Скотт Моррисон прокомментировал негативное развитие ситуации с коронавирусом, перелает телеканал Nine News.

Скотт Моррисон Kristy Robinson

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«На карту поставлено очень многое», — заявил Моррисон, охарактеризовав ситуацию как «тяжелую борьбу» с пандемией.

«Я хочу довести Австралию до Рождества, но я также хочу, чтобы до рождественского стола все добрались живыми», — подчеркнул премьер-министр.

В то же время Моррисон отметил, что власти Сиднея должны сосредоточиться на контроле по соблюдению уже введенных карантинных ограничений, а не вводить новые.