Мадрид, 10 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Руководство футбольного клуба «Барселона» (Испания) сделало аргентинскому нападающему Лионелю Месси «последнее предложение», сообщает La Porteria.

Fcbarcelona.cat «Барселона» vs «Челси» — 3:0

Отмечается, что исполнительный директор «Барселоны» Ферран Ревертер участвует в переговорах.

Как сообщало ИА REGNUM, 34-летний Лионель Месси играл в составе «Барселоны» с 2005 года и в минувшем сезоне провел в составе каталонской команды в испанской Примере 35 матчей, отметившись в них 30 голами и девятью результативными передачами. В начале августа игрок покинул клуб

Ранее сообщалось, что французский клуб «ПСЖ» предложил аргентинскому нападающему Месси, долгосрочный контракт.

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