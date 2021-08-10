«Барселона» сделала Месси новое предложение
Мадрид, 10 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Руководство футбольного клуба «Барселона» (Испания) сделало аргентинскому нападающему Лионелю Месси «последнее предложение», сообщает La Porteria.
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«Барселона» vs «Челси» — 3:0
Отмечается, что исполнительный директор «Барселоны» Ферран Ревертер участвует в переговорах.
Как сообщало ИА REGNUM, 34-летний Лионель Месси играл в составе «Барселоны» с 2005 года и в минувшем сезоне провел в составе каталонской команды в испанской Примере 35 матчей, отметившись в них 30 голами и девятью результативными передачами. В начале августа игрок покинул клуб
Ранее сообщалось, что французский клуб «ПСЖ» предложил аргентинскому нападающему Месси, долгосрочный контракт.
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