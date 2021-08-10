Белгород, 10 августа, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Новую коммунальную технику к предстоящему зимнему сезону приобретут для муниципалитетов Белгородской области. Власти выделяют на эти цели 1,7 млрд рублей, сообщил 10 августа на своей странице в социальной сети врио губернатора Вячеслав Гладков.

Уборка снега

В Белгородской области началась подготовка к отопительному сезону и предстоящей зиме. Для муниципалитетов закупят рекордное количество собственной снегоуборочной техники — 1 105 единиц.

«Во многих муниципалитетах её не только недостаточно, а просто нет. Направляем на покупку коммунальной техники порядка 1,7 миллиарда рублей. Никогда в таком объёме техника не закупалась. Надеюсь, что качество работ наших коммунальных служб улучшится», — написал врио губернатора.

Власти также планируют создать интерактивную карту, на которой в режиме реального времени при помощи видеонаблюдения и системы ГЛОНАСС можно будет увидеть, как идёт уборка снега в каждом населённом пункте.