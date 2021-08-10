Усолье-Сибирское, Иркутская область, 10 августа, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Иркутской области теперь уже бывший директор городского архива города Усолье-Сибирское признана виновной в трудоустройстве на работу двух мёртвых душ. Подробности уголовного дела, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения») и ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»), сообщает территориальное СУ СК РФ.

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Внесение в официальные документы фиктивных сведений о трудоустройстве двух граждан, которые фактически трудовую деятельность не осуществляли было осуществлено в 2018 году.

Заработной платой, а также иными выплатами, начисляемыми работникам, женщина распоряжалась по своему усмотрению. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил женщину к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, с лишением права выполнять управленческие функции на два года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2021 года следствие добилось заключения под домашний арест бывшего заммэра Иркутска: ему предъявлено обвинение в получении трех взяток в крупном размере.

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