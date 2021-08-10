Симферополь, 10 августа, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Стена и межэтажные перекрытия обрушились у дома №3 по улице Пушкинской в городе Симферополе 10 августа, об этом сообщается в телеграм-канале администрации крымской столицы.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

«В Симферополе на улице Пушкина 3 произошло разрушение межэтажных перекрытий и частичный обвал стены здания. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В настоящее время доступ в здание ограничен. На место прибыли сотрудники МЧС, а также полицейские. На место выехал глава администрации Симферополя Валентин Демидов. Другие подробности пока не уточняются.