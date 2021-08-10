Ярославль, 10 августа, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Ярославле ООО «Гирфтранс», ранее испытывавшее проблемы с выпуском автобусов, отказалось от маршрута №66. Об этом на общегородском совещании в мэрии рассказал начальник управления городского-пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

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«С сегодняшнего дня у нас были внесены изменения в договор по одному из перевозчиков, это ООО «Гирфтранс», как раз тот перевозчик, который не выполнял весь объём транспортной работы. Было заключено дополнительное соглашение по исключению из договора одного из маршрутов — это маршрут автобуса №66 и с сегодняшнего дня привлечён новы перевозчик — это компания «Автомиг», с которой заключён временный договор. И, разумеется, впоследствии по этому маршруту будет проведён повторный конкурс», — пояснил начальник управления городского-пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Компания «Автомиг» пришла в Ярославскую область из столичного региона, зарегистрирована в Подольске. Сейчас она обслуживает ряд маршрутов внутри Ярославской области.

Как рассказал Волканевский, сейчас в рейсы выходит 90% транспорта, положенного по договору с перевозчиками. Мэрия планирует, что к первому сентября все маршруты будут обеспечены автобусами на 100%.