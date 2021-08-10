Манский район, Красноярский край, 10 августа, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Житель Красноярского края предстанет перед судом по обвинению в убийстве двух человек, угоне и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

63.мвд.рф Уголовное дело

Расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя Манского района завершено. По данным следствия, вечером 4 августа 2020 года в Манском районе мужчина встретился с 37-летним односельчанином, работавшим охотинспектором в краевом минэкологии, около его дома. Между мужчинами возник конфликт.

Через некоторое время обвиняемый уехал домой. Позже к нему на мотоцикле прибыли охотинспектор и его 36-летний знакомый. Конфликт продолжился.

В ходе ссоры злоумышленник выстрелил в охотинспектора, попав ему в голову. Затем он выстрелил в голову и левую ногу его приятеля, нанёс мужчинам удары отвёрткой в грудь и шею. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.

Пытаясь скрыть следы преступления, сельчанин поставил в свой гараж мотоцикл охотинспектора, затем погрузил тела убитых и орудие преступления в кузов своей машины и вывез к посёлку Колбинский Манского района. Злоумышленник сбросил тела в русло реки. Спустя неделю погибших обнаружили в водоёме в ходе поисковых мероприятий.

В ходе следствия на территории домовладения обвиняемого нашли и изъяли огнестрельное оружие, ствол от него и боеприпасы различного калибра. Мужчина приобрёл их незаконно.

Что касается незаконного хранения оружия и боеприпасов, обвиняемый признал вину. В остальной части он вину не признал. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае двое мужчин предстанут перед судом по обвинению в убийстве и разбойном нападении на 85-летнего ветерана труда.

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