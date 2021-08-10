Пхеньян, , 09:51 — REGNUM В КНДР выступили с критикой в адрес Южной Кореи и США из-за совместных военных учений. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

Флаг КНДР Darwinek

«Мы выражаем глубокое сожаление в связи с предательством властей Южной Кореи», — заявила сестра главы КНДР.

Ким Ё Чжон также обвинила США в разрушении регионального мира и стабильности в регионе.

Накануне представители министерства обороны Южной Кореи сообщили, что с 10 по 13 августа военные Южной Кореи и США в формате компьютерного моделирования отработают действия в кризисных ситуациях, а с 16 по 26 августа — проведут командно-штабные учения.