Москва, 10 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Москве в Восточном административном округе (ВАО) для переселения по программе реновации передано 15 новых домов, сообщили в Стройкомплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые дома по московской программе реновации

По словам главы Департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина, общая площадь новостроек — 196,2 тыс. кв. метров. Новые квартиры получат 1,8 тыс. семей. До 2024 года в ВАО планируется переселить 15,1 тыс. семей.

Всего в программу реновации ВАО Москвы включено 1062 дома, в которых проживает 209,6 тыс. человек. Для переселения участников программы подобрано 88 стартовых площадок.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, то темпы реновации в столице будут расти.

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