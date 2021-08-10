Тбилиси, , 09:50 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили из-за роста темпов распространения коронавируса в стране временно отказывается от участия в массовых мероприятиях. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба главы государства.

Саломе Зурабишвили © AP Photo, Mindaugas Kulbis

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

«Президент Грузии не будет участвовать в масштабных мероприятиях и отменит все крупные встречи, запланированные в администрации президента Грузии», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что также отменяется запланированная встреча Зурабишвили с грузинскими спортсменами, участвовавшими в Олимпийских играх в Токио. Приём должен был пройти в администрации президента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии, согласно последним данным, за время пандемии выявили 450 149 носителей коронавируса, из которых 403 762 выздоровели. В стране скончались 6128 пациентов с COVID-19. Всего в Грузии под наблюдением медиков остаются 40 233 носителей SARS-CoV-2. В минздраве республики предупредили, что количество мест в ковидных госпиталях на исходе.

Читайте ранее в этом сюжете: В ковидных госпиталях Грузии «возник серьёзный дефицит мест» — минздрав