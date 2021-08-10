Краснодар, 10 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Краснодарском крае задержано 11 аварийных поездов из-за вынужденной остановки грузового состава, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги 10 августа.

(сс) liddybits Поезд

Вынужденная остановка грузового поезда произошла в 00:58 10 августа на станции Чилипси Северо-Кавказской железной дороги, причиной стало повреждение токоприемника локомотива. В 02:21 после устранения повреждения движение поезда возобновлено.

Из-за инцидента задержано 11 пассажирских поездов, которые в настоящий момент вводятся в график, максимальная задержка составила 1 час 20 минут.