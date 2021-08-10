Волгоград, 10 августа, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Грузовой теплоход налетел кормой на ворота одного из шлюзов Волго-Донского судоходного канала имени Ленина в Волгограде. Организована доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Западного межрегионального следственное управление на транспорте СК РФ.

Порт

Судно «Пола Анастасия» следовал 9 августа рейсом Астрахань — Ростов. Примерно в 06:30 при выходе в верхний бьеф из шлюза № 5 грузовой теплоход налетел кормой на рабочие двустворчатые ворота шлюза № 5 ВДСК им. В.И. Ленина. Жертв и пострадавших нет, угрозы окружающей среде не зафиксировано.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.