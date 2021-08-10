Кемерово, 10 августа, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Кемеровская городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняла решение об установлении на территории недействующего полигона ТКО на ул. Красноармейской режима «Повышенная готовность». Об этом сообщила мэрия Кемерова.

Мэрия Кемерова Режим «Повышенная готовность» установлен на территории недействующего полигона ТКО на ул. Красноармейской в Кемерове

«Цель — ликвидация тления мусорных масс и минимизация последствий деятельности арендатора полигона, действиям которого дадут оценку правоохранительные органы, — уточнили в городской администрации. — К мониторингу экологической обстановки в районе полигона на время проведения работ по ликвидации тления привлечены специалисты Роспотребнадзора».

Отмечается, что полигон ТКО в районе пос. Предзаводской в 2009 году был передан в аренду частной компании. В 2018 году организации было отказано в выдаче лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов. В 2020 году по иску администрации города суд обязал арендатора разработать проект рекультивации земельного участка и провести эти работы. Так как решение суда не исполнено, а свалка продолжает дымить, мэрия города обеспечивает тушение участков тления отходов.