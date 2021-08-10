В Кемерове на территории дымящей свалки введён режим повышенной готовности
Кемерово, 10 августа, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Кемеровская городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняла решение об установлении на территории недействующего полигона ТКО на ул. Красноармейской режима «Повышенная готовность». Об этом сообщила мэрия Кемерова.
«Цель — ликвидация тления мусорных масс и минимизация последствий деятельности арендатора полигона, действиям которого дадут оценку правоохранительные органы, — уточнили в городской администрации. — К мониторингу экологической обстановки в районе полигона на время проведения работ по ликвидации тления привлечены специалисты Роспотребнадзора».
Отмечается, что полигон ТКО в районе пос. Предзаводской в 2009 году был передан в аренду частной компании. В 2018 году организации было отказано в выдаче лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов. В 2020 году по иску администрации города суд обязал арендатора разработать проект рекультивации земельного участка и провести эти работы. Так как решение суда не исполнено, а свалка продолжает дымить, мэрия города обеспечивает тушение участков тления отходов.