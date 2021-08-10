10 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление пресс-секретаря Владимира Зеленского Сергея Никифорова о том, что в случае недружественных шагов со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко последует «немедленный и мощный ответ» как со стороны украинского государства, так и со стороны «международного сообщества».

Оксана Переможенко, , 10:10 — REGNUM Украина остается верным другом Белоруссии и готова поддерживать диалог с белорусским народом напрямую, заявил 9 августа пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Пресс-секретарь Зеленского отметил, что Украина в политические процессы внутри «соседней страны» не вмешивается, но, «как и все демократические государства, сомневается относительно юридического статуса самого Лукашенко».

Лукашенко и «друзья» с Украины

«Надеемся, что не будет недружественных шагов в отношении Украины со стороны Лукашенко… А если будут, то это получит немедленный и мощный ответ как нашего государства, так и международного сообщества», — заявил пресс-секретарь украинского президента.

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Заявление Никифорова обсудили на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook, а также на телеграм-каналах «Украина Online» и «Инсайдер UA». Многие подвергли сомнению высказывание представителя Владимира Зенленского о том, что Украина не вмешивалась во внутренние дела соседней Белоруссии. Иные также задались вопросом, какой ответ может дать Белоруссии Украина, которая зависит от белорусских ГСМ и осенью может нуждаться в белорусской электроэнергии.

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«Не признавать президентом в угоду Запада, — это очень дружественный шаг», — с сарказмом отметил Александр Л.

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко President.gov.ua

«Это ж надо, режим кровавого клоуна, не признав Лукашенко президентом, которого пытались свергнуть с помощью боевиков ЧВК Семенченко, рассуждает о «недружественных» шагах Беларуси», — отреагировал Сергей М.

«Да, с нашей самой сильной армией Европы и военно-надувным флотом нужно всем странам бояться», — иронизирует Ирина Николаевна.

«Ещё с Белоруссией не хватает войны!» — добавила Екатерина Б.

«Что Белоруссия сделала за последние 5−8 лет Украине плохого? Если б наша власть меньше слушала западную шваль, было все нормально», — отметил Владимир С.

«Лукашенко не допустил управлять страной соросят, это их и задело», — ответила Владимиру С. Татьяна Ш.

«Я так понимаю, что наша власть намеков ни хрена не понимает. Лукашенко прямо сказал, будете выеживаться — перекроем поставки ГСМ. Но наши ни хрена не поняли», — написал Сергей М.

«Мощный ответ» — это с 1 октября начать опять покупать электроэнергию у Беларуси?» — поинтересовался Олег Валентинович.

«Не будут просить электричество и топливо, когда припрет?» — задался вопросом Дмитрий Б.

«Главное, что международное сообщество, а у самих-то кишка тонка, кому он собрался отпор давать? Позорище. Ему, наоборот, нужно налаживать отношения, отпор он собрался давать, ростом не вышел», — добавил Юрий.

«Какой… «незамедлительный и мощный ответ»? Бензин белорусский перестанем брать? Будем из Германии втрое дороже его возить?» — не понимает D.

«Следующая Молдова, нужно разругаться со всеми соседскими странами во благо дружбы с Америкой», — отреагировал Aleksii B.

«Интересно, а когда Украина ввела в одностороннем порядке санкции против Беларуси, это дружественный шаг или агрессия против Беларуси?» — поинтересовался один из читателей.

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен President.gov.ua

«С таким руководством скоро от нас все шарахаться будут…» — пишет Влад Л.

«Киев готов дать мощный ответ, интересно, какой? Позвонить Байдену и жаловаться?» — недоумевает Женя.

«Непризнание Зеленским Лукашенко в качестве президента Республики Беларусь, не является ли это процессом невмешательства во внутренние дела Республики Беларусь?» — подытожил АNDragon.

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