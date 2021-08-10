Москва, 10 августа, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко предупредил граждан, что не стоит многократно нажимать на клавиши при зависании компьютера или отдельных программ.

axelle b За компьютером

По его словам, такие действия пользователя могут ухудшить ситуацию, так как система компьютера отправляет данные запросы в зависшую программу, но при этом не получает отклик. Каждый клик мышью дает дополнительную нагрузку и негативно сказывается на работоспособности ПО.

Вместо многократного нажатия клавиш специалист советует дождаться реакции системы. Если ее не последовало, то надо перезагрузить компьютер.

В случае если такие проблемы возникают на регулярной основе, следует обратить внимание на мощность и возраст устройства и, по возможности, обновить «железо», сказал он в интервью радио Sputnik.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кузьменко дал совет гражданам в случае потери смартфона. Так, необходимо немедленно заблокировать SIM-карту смартфона, а также обратиться в банк и заблокировать привязанные к устройству банковские карты. Далее следует выйти на всех устройствах из социальных сетей и других сервисов, которые привязаны к номеру утерянного телефона.

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