Роскачество предупредило о недопустимых действиях при зависании компьютера
Москва, 10 августа, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко предупредил граждан, что не стоит многократно нажимать на клавиши при зависании компьютера или отдельных программ.
По его словам, такие действия пользователя могут ухудшить ситуацию, так как система компьютера отправляет данные запросы в зависшую программу, но при этом не получает отклик. Каждый клик мышью дает дополнительную нагрузку и негативно сказывается на работоспособности ПО.
Вместо многократного нажатия клавиш специалист советует дождаться реакции системы. Если ее не последовало, то надо перезагрузить компьютер.
В случае если такие проблемы возникают на регулярной основе, следует обратить внимание на мощность и возраст устройства и, по возможности, обновить «железо», сказал он в интервью радио Sputnik.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кузьменко дал совет гражданам в случае потери смартфона. Так, необходимо немедленно заблокировать SIM-карту смартфона, а также обратиться в банк и заблокировать привязанные к устройству банковские карты. Далее следует выйти на всех устройствах из социальных сетей и других сервисов, которые привязаны к номеру утерянного телефона.
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