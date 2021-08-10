Екатеринбург, 10 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Екатеринбурге открыли новый корпус детского сада № 43, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Екатеринбург.рф Детский сад № 43 в Екатеринбурге. Строение напоминает средневековый замок

Здание похоже на средневековый замок. В нём смогут поместиться 300 воспитанников. Объект возвели на принципах государственно-частного партнерства в Академическом.

Также в городе открыли второе здание детского сада № 233 в Юго-Западном микрорайоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге построили новое здание для школы № 80.