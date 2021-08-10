В Еврейской автономной области опасно превышен уровень воды реки Амур
Биробиджан, 10 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Еврейской АО сохраняется напряжённая гидрологическая обстановка. Уровень воды достиг опасных отметок возле пяти сёл, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе правительства региона.
Следите за развитием событий в трансляции: «Жара и пожары, наводнения и разрушения в России и мире — все новости»
Читайте также: ЕАО готовится к паводку — при худшем варианте придётся эвакуировать людей
Сложная ситуация в сёлах Пашково, Екатерино-Никольское, Нагибово, Ленинское и Нижнеспасское. Уровень реки в Амуре там вызывает опасения.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Еврейской АО оценили уровень реки Амур и прогнозируют подтопление территорий региона 7−13 августа. При неблагоприятном развитии ситуации придётся эвакуировать около трёх тысяч человек.