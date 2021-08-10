Биробиджан, 10 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Еврейской АО сохраняется напряжённая гидрологическая обстановка. Уровень воды достиг опасных отметок возле пяти сёл, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе правительства региона.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Наводнение в Приамурье

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Сложная ситуация в сёлах Пашково, Екатерино-Никольское, Нагибово, Ленинское и Нижнеспасское. Уровень реки в Амуре там вызывает опасения.

«Наша основная задача на сегодня — минимизировать последствия большой воды. Ресурсов для подготовительных мероприятий на сегодня достаточно. В случае необходимости будут запрошены дополнительные силы МЧС, они находятся в полной готовности для помощи людям», — отметил губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Еврейской АО оценили уровень реки Амур и прогнозируют подтопление территорий региона 7−13 августа. При неблагоприятном развитии ситуации придётся эвакуировать около трёх тысяч человек.