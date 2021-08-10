Владикавказ, 10 августа, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Северную Осетию организовали поставки кислорода из соседних регионов. Помогли республике в трудную минуту Ставропольский край и Кабардино-Балкария. Машины с кислородом из этих субъектов уже поступили во Владикавказ. Об этом сообщил врио главы минздрава РСО-Алании Сослан Тебилов.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

По его словам, в ближайшее время будет поставлен кислород еще и из Краснодара, за что власти республики очень благодарны коллегам. В настоящее время в больницу скорой медицинской помощи налажена подача кислорода по резервной схеме. Все пациенты реанимации им обеспечены.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи Северной Осетии произошло ЧП. Из-за поломки системы подачи кислорода скончались девять пациентов больницы, которым оказывали помощь в реанимационных отделениях. Всего на момент аварии в реанимации находился 71 человек, в том числе 13 — были подключены к аппаратам ИВЛ.

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