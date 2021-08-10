Ванино, Хабаровский край, 10 августа, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В районе 264 км автодороги Лидога — Ванино водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу движения и столкнулся с другим авто, где находились женщина-водитель и трое детей, сообщили 10 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

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В результате ДТП погибла 15-летняя девочка, два ребёнка получили травмы и госпитализированы в районную больницу села Троицкое. На месте происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Идёт разбирательство ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб в результате ДТП на трассе в Башкирии.