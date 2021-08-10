Варшава, , 09:36 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в Facebook сообщил, что за последние два месяца в республике на 20% сократилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (сс) Kancelaria Premiera

«С 1 июня у нас действуют новые правила дорожного движения: водитель в Польше должен уступить дорогу пешеходу еще до того, как он ступит на пешеходный переход. Пешеходам, переходящим дорогу, в свою очередь, запрещено пользоваться мобильными телефонами или другими устройствами, которые могут отвлекать их внимание. И уже появились первые положительные результаты — число ДТП с участием пешеходов сократились на 20%», — говорится в сообщении.

Ранее в Государственном совете безопасности дорожного движения Польши сообщили, что благодаря новым правилам количество наездов на пешеходных переходах сократилось на 27%, тогда как количество смертельных случаев в таких инцидентах — на 41%.

На прошлой неделе премьер-министр Моравецкий анонсировал продолжение ужесточения правил дорожного движения в Польше с целью повышения безопасности на дорогах.