Москва, 10 августа, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В результате наезда автомобиля на бордюр на Калужском шоссе в Москве погибла 16-летняя девушка-водитель. Об этом 10 августа сообщается в Телеграм-канале московской прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что 10 августа около 04:00 на 36-м км Калужского шоссе в районе поселка Десеновское в Новой Москве не имевшая прав на управление транспортным средством 16-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля ВАЗ 21 140, наехала на бордюрный камень.

«В результате машина перевернулась, (девушка) погибла на месте, трое пассажиров в возрасте 18, 21 и 23 лет госпитализированы», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после произошедшего прокуратурой была начата проверка исполнения законодательства о несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что один человек погиб в результате ДТП на трассе в Башкирии.