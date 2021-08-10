Иркутск, 10 августа, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Иркутской области прекращена реализация мероприятия по разработке проектной документации на межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс в Ангарске. Как отмечает 9 августа телеграмм-канал «Ангара» со ссылкой на слова главы минприроды региона Светланы Трофимовой, это связано с отсутствием предоставления средств федерального бюджета на безвозвратной основе.

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Изначально планировалось, что 79% средств на строительство будет выделено по федеральной целевой программе, а 21% — выделят из областного бюджета. Стоимость проекта оценивалась примерно в два миллиарда рублей. Сейчас региональный оператор по обращению с ТКО предлагает разместить на площадке за счет собственных средств линию по сортировке мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года министр природных ресурсов и экологии жестко раскритиковал своего сотрудника за высказывания о том, что население «должно платить за полигоны».

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