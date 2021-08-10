Берлин, 10 августа, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Немецкая тюнинг-компания Posaidon представила родстер RS 830+, созданный на базе Mercedes-AMG GT R. Об этом сообщает портал Mercedes-world.

Mercedes-world Posaidon RS 830+ на базе Mercedes-AMG GT R

Отмечается, что родстер RS 830+ стал альтернативой Mercedes-AMG GT Black Series. При этом, если последний выдает 730 л. с. и 800 Нм крутящего момента, то мощность RS 830+ составляет 880 «лошадей».

Под капотом модели стоит модернизированный восьмицилиндровый мотор на 4,0 л с коваными поршнями, улучшенной системой зажигания, иными турбокомпрессорами, а также улучшенной системой подачи топлива.

Модернизированный двигатель позволяет родстеру RS 830+ разогнаться с места до 100 км/ч за 2,9 с. При этом максимальная скорость модели составляет 360 км/ч. Таким образом, модель от Posaidon на 0,3 с быстрее разгоняется до «сотни», чем Mercedes-AMG Black Series.

Напомним, в сентябре 2021 года Volkswagen представит предсерийный вариант спортивного электрокроссовера ID.5 GTX.

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