Уфа, 10 августа, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Пять лесных пожаров зарегистрировали за минувшие сутки в Башкирии. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства республики.

Tammy Sue Пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара и пожары, наводнения и разрушения в России и мире — все новости»

«За истекшие сутки зарегистрировано 5 лесных пожаров на площади 30,7 га», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что с 15 апреля в республике зарегистрировано 303 лесных пожара, при этом 169 лесных пожаров возникли от природных факторов, а 87 таких пожаров — из-за неосторожного обращения людей с огнем.

Общая площадь, которую прошел огонь в лесах, составила 6350,9 га.

Отмечается, что в Башкирии прогнозируются 3−4 классы пожарной опасности.

«В Альшеевском, Зилаирском, Мелеузовском, Стерлитамакском, Хайбуллинском районах — 5 класс», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно данным МЧС по региону, на территории Башкирии продолжают действовать 27 очагов лесных пожаров на общей площади 3104,8 га. С огнем ведут борьбу 1114 человек на 206 единицах техники.