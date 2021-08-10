Бурятия получит 96 млн рублей на строительство очистных сооружений
Москва, 10 августа, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Бурятии более 96 млн рублей на строительство очистных сооружений. Об этом 10 августа сообщает сайт правительства России.
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Озеро Байкал и Саяны
Сооружения появятся в селе Выдрино Кабанского района, они позволят уменьшить сбросы сточных вод в озеро Байкал и улучшить качество питьевой воды для местных жителей.
Источником финансирования станет резервный фонд правительства РФ.