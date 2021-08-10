Сеул, , 09:42 — REGNUM Правительство Южной Кореи планирует обратиться к американской компании Moderna с просьбой выполнить договорённости по поставкам вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра стратегии и финансов страны Хон Нам Ги.

Вакцина против коронавируса Moderna (сс) Senior Airman Eugene Oliver

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

Данное заявление он сделал 10 августа в ходе заседания правительства.

Накануне руководство компании уведомило правительство Южной Кореи о сокращении объёмов поставок в два раза, что вызвало опасения по поводу нехватки вакцин в условиях четвертой волны пандемии коронавируса.

Известно, что в августе компания должна поставить в Южную Корею порядка 8,5 млн доз вакцины, однако из-за производственных проблем она вынуждена сократить объём поставок.

«Правительство должно приложить усилия для того, чтобы призвать Moderna поставить вакцину в тех объёмах, которые предусмотрены договором», — сообщил министр финансов.

Напомним, что правительство Южной Кореи подписало контракт на поставку 40 млн доз вакцины Moderna. Из них страна получила лишь 2,46 млн доз.