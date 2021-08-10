Краснодар, 10 августа, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Директор, а также повар и официант вагона-ресторана пассажирского поезда «Мурманск — Адлер» задержаны в Ростовской области и Краснодарском крае после массового отравления детей. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе СКР.

Victor Задержание

Задержанные подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей») и ч.1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий»). Как полагает следствие, повар и официант, зная о том, что у них норовирусная инфекция, не сообщили об этом своему работодателю, проигнорировали санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы, что привело к распространению массового заболевания детей. Директор вагона-ресторана не обеспечила соблюдение санитарных норм, не организовала медицинского обследования персонала, пренебрегла проведением мероприятий противоэпидемиологического контроля за состоянием здоровья работников.

В ближайшее время следователи намерены предъявить им обвинение и будут ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 6 августа дети, направлявшиеся в составе организованных групп в летние оздоровительные лагеря Кубани, пожаловались на пищевое отравление. Было принято решение о госпитализации более 30 человек. По данным минздрава Кубани, в больницы региона попали 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск-Адлер.