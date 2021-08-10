Ереван, , 09:32 — REGNUM Министр обороны Армении Аршак Карапетян 10 августа прибыл в Россию. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Армении.

Россия и Армения Mil.ru

«Министр обороны РА Аршак Карапетян по приглашению министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу посетил с рабочим визитом Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

В армянском военном ведомстве отметили, что в Москве должна состояться встреча Карапетяна с Шойгу. Также глава минобороны Армении планирует провести в российской столице ещё ряд рабочих встреч. В пресс-службе не назвали темы, которые собираются обсуждать на встречах.

Напомним, 12 мая на армяно-азербайджанской границе обострилась обстановка, когда подразделения ВС Азербайджана вошли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. В Баку заявили, что это было сделано для «корректировки границы». Обе стороны периодически обвиняют друг друга в обстреле позиций.

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