Москва, 10 августа, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Отслеживать, обрабатывать и передавать данные о химическом и радиоактивном заражении можно будет с помощью модульного беспилотника, запатентованного военной академией Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Об этом говорится в материалах Федерального института промышленной собственности.

Publicdomainpictures.net Беспилотник

«Изобретение относится к области авиационной техники, а именно к беспилотным летательным аппаратам (БЛА) и комплексам в области специальной техники, являющимся дистанционно управляемым или автономно управляемым летательным аппаратом с вертикальным взлетом и посадкой как на твердую, так и на водную поверхности, с системой защиты тяговых винтов», — передаёт ТАСС со ссылкой на патент устройства.

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Отмечается, что беспилотник можно применять в лесах, городской среде и даже в помещениях, где есть вероятность столкновения с предметами или живыми существами. Его грузоподъемность до 0,6 кг позволяет устанавливать на БЛА различные блоки многоцелевого назначения.

«Мониторинг осуществляется днём и ночью, в благоприятных и ограниченных метеоусловиях», — подчеркивается в документе.

Беспилотник сможет выполнять задачи по сбору информации об окружающей среде и степени её загрязнения, мониторингу и передаче данных по радиоактивному и химическому заражению местности, определению точных координат районов выброса загрязняющих веществ в атмосферу и пострадавших объектов.

Кроме того, дрон можно использовать для поиска потерпевших аварию (катастрофу) технических средств и пропавших групп людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в будущем разведывательные эскадрильи Воздушно-космических сил России постепенно будут переводить на беспилотные аппараты большой дальности, решение по этому вопросу принято в Минобороны РФ. Новейшие беспилотники позволят находить противника при помощи оптико-электронных систем. Кроме того, беспилотные аппараты смогут обнаруживать войска и объекты противника по их радиоэлектронному излучению.