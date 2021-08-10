Кемерово, 10 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Кемеровской области в ближайшее время ожидаются грозы и град. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

Ольга Гусева ИА Красная Весна Град

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«10 августа на территории области местами ожидаются дожди, грозы, возможен град», — уточняют синоптики.

Также отмечается, что в связи с прохождением по территории региона частного циклона, 11 августа ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, ливни, днём местами град.