Москва, 10 августа, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Москве в июле возобновил очные занятия проект «Московское долголетие». По данным на 10 августа, на mos.ru подано почти 12 тысяч заявок подано, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Участники проекта «Московское долголетие»

В очных занятиях смогут принять участие москвичи старшего возраста, прошедших вакцинацию или переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев. Во время пандемии коронавируса занятия проводились только онлайн.

Самое популярное направление для занятий — английский язык. Также в числе востребованных занятий — адаптивная и тонизирующая гимнастика и ландшафтный дизайн. Чаще всего записываются на занятия проекта «Московское долголетие» женщины — 89%.

Как сообщало ИА REGNUM, занятия на свежем воздухе в парках Москвы по проекту «Московское долголетие» возобновились с 21 июля.