Почти 12 тысяч заявок подано на участие в проекте «Московское долголетие»
Москва, 10 августа, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Москве в июле возобновил очные занятия проект «Московское долголетие». По данным на 10 августа, на mos.ru подано почти 12 тысяч заявок подано, сообщается на портале мэра столицы.
В очных занятиях смогут принять участие москвичи старшего возраста, прошедших вакцинацию или переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев. Во время пандемии коронавируса занятия проводились только онлайн.
Самое популярное направление для занятий — английский язык. Также в числе востребованных занятий — адаптивная и тонизирующая гимнастика и ландшафтный дизайн. Чаще всего записываются на занятия проекта «Московское долголетие» женщины — 89%.
Как сообщало ИА REGNUM, занятия на свежем воздухе в парках Москвы по проекту «Московское долголетие» возобновились с 21 июля.