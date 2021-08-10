Благовещенск, 10 августа, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Вторая волна паводка подтопила шесть мостов и 120 километров автомобильных дорог. Такие данные привёл глава региона Василий Орлов на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает 10 августа корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Наводнение в Приамурье

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Без транспортного сообщения остаются 28 населённых пунктов, ещё в 12 можно проехать только на технике повышенной проходимости. Проезд в четыре села Приамурья (Арсентьевка, Георгиевка, Валуево и Срединное) уже восстановлен.

Власти решают вопрос доставки продуктов в несколько сёл Селемджинского района, которые оказались отрезаны от сообщения. Возможно, удастся переправить жителям всё необходимое по железной дороге.

Как сообщало ИА REGNUM, в Селемджинском районе Амурской области из-за прибывающей воды свои дома покинули 82 жителя. Эвакуация идёт из сёл Норск, Февральское и Бысса.